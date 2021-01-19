Нарушитель назвал инспекторов ГИБДД бандитами и не стал выходить из машины. Тогда в ход пошел огнетушитель

В Сети разошлось видео, на котором сотрудник ГИБДД в Миассе выбивает огнетушителем боковое стекло в машине, водитель которой отказался предъявить документы и выйти. Он заявил, что на фото в удостоверении полицейский непохож на себя. Его долго просили по-хорошему, но автолюбитель называл дорожных инспекторов бандитами и твердил, что не верит им.

В пресс-службе МВД Челябинской области «360» рассказали, что водитель получил 12 суток за неповиновение. Выбивший ему окно мужчина оказался настоящим полицейским, а не «оборотнем в погонах».

«Правонарушителя, который находился за рулем автомобиля, суд отправил под административный арест на 12 суток. Человек отказался подчиняться законным требованиям сотрудника полиции предъявить документы. <…> Начал хамить, дерзить. Его несколько раз предупредили, что будет применена физическая сила», — пояснили в полиции.

Собеседник добавил, что сейчас нарушитель сидит в изоляторе, поэтому никакого заявления о порче имущества пока не писал. В пресс-службе уточнили, что полицейский действовал по закону: он представился, предъявил водителю Hyundai Solaris служебное удостоверение и документы на проверку. Водитель проигнорировал его просьбу, которую сотрудник ГИБДД повторил несколько раз, и вел себя агрессивно. После этого полицейский, в соответствии с законом «О полиции», применил физическую силу.