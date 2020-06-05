Нарушитель масочного режима напал на полицейского в Магнитогорске. Видео

Мужчина напал на полицейского в одном из магазинов Магнитогорска Челябинской области. Он избил правоохранителя за то, что тот попросил нарушителя масочного режима надеть маску.

В социальной сети «ВКонтакте» появился ролик, на котором двое полицейских задерживают мужчину. Вначале видео один их правоохранителей сидит на земле и удерживает за ноги молодого человека без маски. Мужчина говорит, что ничего не нарушал и спокойно работал и просит отпустить, а затем начинает отпихивать полицейского ногами. На помощь к своему коллеге подбегает другой сотрудник, который начинает бить мужчину по спине резиновой дубинкой.

Потасовка привлекла внимание местных жителей — на видео слышно, как они пытаются понять, что происходит и призывают полицейских не бить мужчину.

Пресс-служба ГУМВД России по региону прокомментировала ролик. В ведомстве сообщили, что во время патрулирования сотрудники полиции увидели мужчину, который нарушал масочный режим. На призыв правоохранителей надеть маску он отреагировал неадекватно.

…магнитогорец ответил в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти

В ведомстве уточнили, что нарушитель 1986 года рождения. После задержания его доставили в отделение, где составили на мужчину административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Максимальное наказание по этой статье составляет административный арест на срок до 15 суток,

Кроме того, на жителя Магнитогорска составили протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». За это нарушение его ждет штраф до 30 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти. Если его заведут, то нарушителю масочного режима грозит до пяти лет лишения свободы.