Все нарекания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к производству вакцины от коронавируса «Спутник V» приняли во внимание. Ситуацию уже исправили. Об этом заявил глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы. Насколько нам известно, они уже приняты во внимание и все, что нужно было исправить, было исправлено», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России.

Песков добавил, что российские профильные ведомства осуществляют жесткий контроль за соблюдением правил производства вакцин от коронавируса. По его словам, удовлетворить спрос на «Спутник V» за границей в один момент невозможно. Песков уверил, что все обязательства по поставкам препарата будут удовлетворять со временем.

Ранее ВОЗ опубликовала доклад по результатам инспекций четырех фармпредприятий, где производят «Спутник V». К одному из них были претензии.

Ранее руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что их вакцина защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов SARS-CoV-2.