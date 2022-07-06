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    06 июля 2022, 15:56

    Нарушения на 25 миллиардов рублей обнаружили в обувной отрасли за шесть месяцев

    «Говорит Москва»: в обувной отрасли обнаружили нарушения на 25 миллиардов рублей

    Максим Зинкин

    Аналитики нашли нарушения в обувной отрасли России на 25 миллиардов рублей за последние полгода. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в Центре развития перспективных технологий, операторе системы «Честный знак».

    «Всего за первые шесть месяцев 2022 года на обувном рынке России аналитики нашли нарушения на 25 миллиардов рублей», — сообщили они.

    Около 13% компаний в обувной сфере пытались реализовать товар с нарушениями, всего речь идет примерно о 19,5 тысячи компаний.

    В базе данных системы «Честный знак» зарегистрированы около 94 тысяч организаций, который заняты производством и реализацией обуви.

    «Чаще всего компании неправильно оформляли сертификаты соответствия или использовали недействительные сертификаты, пытаясь реализовать контрафактную обувь», — добавили в Центре развития перспективных технологий.

    Ранее сообщалось, что производство одежды в Москве в 2021 году выросло на 120%.