Нарушения на 25 миллиардов рублей обнаружили в обувной отрасли за шесть месяцев

Аналитики нашли нарушения в обувной отрасли России на 25 миллиардов рублей за последние полгода. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в Центре развития перспективных технологий, операторе системы «Честный знак».

«Всего за первые шесть месяцев 2022 года на обувном рынке России аналитики нашли нарушения на 25 миллиардов рублей», — сообщили они.

Около 13% компаний в обувной сфере пытались реализовать товар с нарушениями, всего речь идет примерно о 19,5 тысячи компаний.

В базе данных системы «Честный знак» зарегистрированы около 94 тысяч организаций, который заняты производством и реализацией обуви.

«Чаще всего компании неправильно оформляли сертификаты соответствия или использовали недействительные сертификаты, пытаясь реализовать контрафактную обувь», — добавили в Центре развития перспективных технологий.

Ранее сообщалось, что производство одежды в Москве в 2021 году выросло на 120%.