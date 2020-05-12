Нарушения масочного режима в Москве отследят через камеры видеонаблюдения

В Москве с 12 мая действует обязательный масочный режим. Носитьсредства защиты нужно в транспорте и общественных местах. Следить за сознательностью жителей столицы будут камеры видеонаблюдения.

Проверять соблюдение требований уже начали контролеры ГКУ «Организатор перевозок», рассказал агентству новостей «Москва» и.о. руководителя предприятия Владислав Султанов.

«Цель контроля — не выписать штраф, а повысить безопасность перевозок и предотвратить распространение вируса», — подчеркнул он.

Обязательное использование средств защиты станет шагом возвращения к обычной жизни. Султанов назвал введенные меры разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска заболеваемости.

Без средств защиты с 12 мая нельзя находиться в магазинах, аптеках и других общественных местах. Нельзя ездить без них в такси, на автобусах, в метро и прочем транспорте.

«Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках будет считаться нарушением», — заметил Владимир Султанов.

В первый день ограничений, уточнило РИА «Новости», нарушителям масочного режима не станут выписывать штрафы, а только вынесут предупреждение. В дальнейшем меры ужесточат.

«Правонарушения будут фиксироваться камерами видеонаблюдения», — уточнил Султанов.

За несоблюдение установленных правил введены штрафы. За нахождение в транспорте без маски и перчаток придется заплатить пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи.