Нарушения масочного режима в Москве отследят через камеры видеонаблюдения
Проверять соблюдение требований уже начали контролеры ГКУ «Организатор перевозок», рассказал агентству новостей «Москва» и.о. руководителя предприятия Владислав Султанов.
«Цель контроля — не выписать штраф, а повысить безопасность перевозок и предотвратить распространение вируса», — подчеркнул он.
Обязательное использование средств защиты станет шагом возвращения к обычной жизни. Султанов назвал введенные меры разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска заболеваемости.
Без средств защиты с 12 мая нельзя находиться в магазинах, аптеках и других общественных местах. Нельзя ездить без них в такси, на автобусах, в метро и прочем транспорте.
«Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках будет считаться нарушением», — заметил Владимир Султанов.
В первый день ограничений, уточнило РИА «Новости», нарушителям масочного режима не станут выписывать штрафы, а только вынесут предупреждение. В дальнейшем меры ужесточат.
«Правонарушения будут фиксироваться камерами видеонаблюдения», — уточнил Султанов.
За несоблюдение установленных правил введены штрафы. За нахождение в транспорте без маски и перчаток придется заплатить пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи.