Нарушения масочного режима обошлись москвичам в 500 млн рублей

В управлении рассказали, что штрафовали за нарушение масочного режима и юридических лиц. С начала сентября составили 15 тысяч административных протоколов.

«В среднем в сутки фиксируется около полутора тысяч нарушений в магазинах и торговых центрах и столько же в общественном транспорте», — сообщили изданию в Главконтроле.

В огромной Москве сложно уследить за всеми, однако усиливать контроль за нарушителями не стоит.

«Выпускать на улицы армии контролеров, в то время как многие переведены на удаленный домашний режим, нецелесообразно. Мэрия сейчас в сложной ситуации — одного масочного режима явно недостаточно», — пояснил член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Сергей Савостьянов.

Он отметил, что весенние ограничения нанесли удар по экономике, но позволили остановить наступление коронавируса. Московские власти сейчас действуют максимально мягко. Парламентарий призвал к решительности.

По последним данным, в Москве выявили 497 516 случаев COVID-19. От болезни умерли 7643 человека. Масочный режим сейчас действует во всей России.