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    14 ноября 2020, 09:44

    Нарушения масочного режима обошлись москвичам в 500 млн рублей

    Андрей Иванов

    С начала осени за нарушение масочного режима оштрафовали 102,5 тысячи жителей Москвы. В общей сложности они заплатили от 410 миллионов до 512,5 миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на столичный Главконтроль.
    Нарушения масочного режима обошлись москвичам в 500 млн рублей

    В управлении рассказали, что штрафовали за нарушение масочного режима и юридических лиц. С начала сентября составили 15 тысяч административных протоколов.

    «В среднем в сутки фиксируется около полутора тысяч нарушений в магазинах и торговых центрах и столько же в общественном транспорте», — сообщили изданию в Главконтроле.

    В огромной Москве сложно уследить за всеми, однако усиливать контроль за нарушителями не стоит.

    «Выпускать на улицы армии контролеров, в то время как многие переведены на удаленный домашний режим, нецелесообразно. Мэрия сейчас в сложной ситуации — одного масочного режима явно недостаточно», — пояснил член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Сергей Савостьянов.

    Он отметил, что весенние ограничения нанесли удар по экономике, но позволили остановить наступление коронавируса. Московские власти сейчас действуют максимально мягко. Парламентарий призвал к решительности.

    По последним данным, в Москве выявили 497 516 случаев COVID-19. От болезни умерли 7643 человека. Масочный режим сейчас действует во всей России.