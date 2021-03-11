Нарушений в голосовании на российском отборе на Евровидение не нашли

Компания EY (Ernst & Young), которая наблюдала за отбором на Евровидение-2021 в России, подтвердила, что процедура голосования и подсчета голосов проходила без нарушений регламента. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

Победительницей национального отбора на Евровидение-2021 по итогам зрительского голосования, которое проходило в прямом эфире 8 марта, стала певица Manizha. Она представит Россию на конкурсе с песней Russian Woman.

Видео с выступлением Manizha на отборе, опубликованное в официальном YоuТubе-канале Евровидения, за сутки набрало более миллиона просмотров.

Кроме Manizha, в национальном отборе участвовали дуэт «#2Маши» и группа Therr Maitz.

Конкурс Евровидение будет проходить в Роттердаме 18–22 мая. Конкурсанты из 41 страны выступят на арене Ahoy. В прошлом году конкурс отменили из-за пандемии, тогда на нем должна была выступать группа Little Big.

В таджикской диаспоре ранее выступили в защиту Manizha перед российскими зрителями, которые усомнились в ее «русскости» для того, чтобы она могла исполнять песню под названием Russian Woman. Специалисты в беседе с «360» заявили, что делить людей на «русских» и «нерусских» неуместно.