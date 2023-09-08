Общество 08 сентября 2023, 14:56 Нарушений на выборах в ЛНР не зафиксировали Зампред избиркома Сумская: на выборах в ЛНР к 14:00 нарушений не было РИА «Новости»

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Нарушений на избирательных участках на территории Луганской Народной Республики по состоянию на 14:00 не было. Об этом сообщила зампредседателя избиркома региона Марианна Сумская, написал ТАСС.

«По состоянию на 14:00 никаких нарушений на территориях избирательных участков не зафиксировано. Жалобы в избирательную комиссию не поступали», — сказала она.

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Сумская рассказывала, что избиратели республики, прошедшие через много испытаний, не боятся угроз врагов и идут на голосование. В организацию избирательного процесса вовлекли более 6,5 тысячи членов избиркомов.

Для жителей Луганской Народной Республики голосование стало настоящим праздником. В Краснодоне многие занимали очередь на избирательные участки еще с раннего утра. За выборами в ЛНР наблюдал гость из Германии, он поздравил жителей Луганска с выборами, отметив, что им пришлось перенести «ужасные» годы. Он пообещал донести правду до своих соотечественников.

Голосование во многих регионах России стартовало 8 сентября. Впервые в нем принимают участие Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области. В ЛДНР пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик.