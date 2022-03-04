Госдума приняла закон о расширении действия санкций за нарушение прав россиян

Госдума приняла законопроект, который предполагает введение санкций за нарушение прав россиян в отношении всех иностранцев и лиц без гражданства. До этого ограничения затрагивали только граждан США.

Поправки планируется внести в следующие федеральные законы: «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Сейчас за нарушение прав и свобод и за преступления против граждан России санкции вводятся только в отношении американцев. Власти РФ могут арестовать их финансовые активы, запретить им посещать территорию России, а также совершать инвестиционные сделки на территории страны и приостановить деятельность компаний, которые находятся под контролем подпавшего под санкции иностранца.

В пояснении к документу говорится, что нарушить права россиян могут не только американцы, но и граждане других стран, пишет РИА «Новости». Поэтому закон расширяет возможность введения санкционных мер на всех иностранцев и на лиц без гражданства.