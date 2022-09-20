Нарушающих ночную тишину автомобилистов будут наказывать | 360°

Общество 20 сентября 2022, 13:47 Поделиться Telegram

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Viber Нарушающих ночную тишину автомобилистов будут наказывать

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Правительство поддержало законопроект о санкциях для автомобилистов, нарушающих тишину. Какие наказания будут для «громких» водителей, рассказал Life.

Если законопроект примут, автомобилистов и мотоциклистов, которые создают шум в ночное время, будет ждать штраф от пяти тысяч рублей. А транспортные средства могут быть эвакуированы на штрафстоянку. Шум предлагается фиксировать с помощью шумометров, которые будут работать в автоматическом режиме в одном комплексе с камерами фотовидеофиксации.

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