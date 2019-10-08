«Народный контроль» проверил торговые точки Истры

Блогер из Истры разоблачил банду торговцев. По крайней мере, он сам так утверждает. Дедушки торгуют яблоками, а молодежь троллит их за то, что фрукты они срывают с обычных бесхозных яблонь у дороги.

За пару дней — тысячи просмотров и перепостов. Видео снял местный блогер. Бахчевая палатка — прямо над ней плодоносит яблоня. Ящик на прилавке то и дело наполняется зрелым фруктом с веток, а способствует этому якобы сам продавец. Возмущение очевидца понятно. Только вот вопрос: на ящике ценника нет. Да и человеку у прилавка вопросов блогер не задает. Документы на продажу не спрашивает. Зато видео сразу попадает в соцсети и обрастает самыми разными комментариями.

Телеканал «360» решил провести эксперимент в округе, чтобы выяснить, насколько контролируются подобные торговые объекты. Вместе с сотрудником администрации в первую очередь проверили документы.

Источник фото: телеканал «360»

«На самом деле, это самое важное. Потому что без медицинской книжки человек не может реализовывать ничего», — сказал Роман Бурков руководитель проекта, «Народный контроль».

Одна из палаток стоит вблизи станции Истра. Самое проходное место. Поэтому и контроль здесь строгий. Торговая точка правильно оборудована, все документы в порядке.

А вот в палатке с яблоками рядом с платформой Дедовск фрукты с веток санитарно-гигиенического подтверждения качества документально явно не имеют. Правда, и ящиков с таковыми на прилавке нет.

Источник фото: телеканал «360»

«Они падают, портятся, смотрите, сколько яблок, хотели мы их аккуратно снять и раздать пенсионерам. А это какой-то дурак там появился и начал снимать, и ерунду рассказывать. Мы эти яблоки не продаем, у нас есть, что продавать», — сказал продавец палатки.

Оказалось, собрать спелые яблоки мужчину убедил его брат-пенсионер. Мол, жалко стало. Раздавали бесплатно или продавали — теперь уже не выяснить. Сам блогер комментировать ситуацию телеканалу «360» отказался. А продавцы после возникших вопросов решили все выкинуть и с активистом не связываться.