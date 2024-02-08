08 февраля 2024, 11:57
Народный фронт запустил специальный сбор «Защитникам русских городов»
Народный фронт 7 февраля начал специальный сбор «Защитникам русских городов» под девизом «Все для Победы!». Акция пройдет в преддверии 23 Февраля. Цель — закупить к празднику вещи бойцам, которые каждый день делают все возможное для отбрасывания противника из русских городов и прекращения обстрелов мирных кварталов.
На собранные деньги закупят детекторы дронов, квадрокоптеры, рации, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизионные прицелы, бронежилеты и каски, генераторы, а также аптечки, спальные мешки и теплую экипировку. Кроме того, волонтеры передадут военнослужащим внедорожники из большой партии машин, приобретенных Минпромторгом России по поручению президента Владимира Путина.
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Подробнее узнать о проекте и помочь бойцам на передовой можно на сайте «Все для Победы!».
Ранее гумпомощь для участников спецоперации и мирных жителей отправили из Солнечногорска. В сборе участвовали организация «Серебро Солнечногорья» и Совет ветеранов округа.
Праздники
Волонтеры
Россия
23 февраля
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