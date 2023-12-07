Общество 07 декабря 2023, 14:36 Движение «Народный фронт» запустило специальный новогодний сбор помощи «Все для Победы!» Фото Народного фронта

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Движение «Народный фронт» под девизом «Все для Победы!» запустило «Новогодний» сбор помощи. Все неравнодушные россияне могут пожертвовать средства, на которые закупят необходимые для фронта тепловые пушки, печки и другие вещи. Все это поможет бойцам согреться предстоящей зимой.

Стать участником президентского движения может любой желающий. Для этого необходимо перейти на сайт «Все для Победы! » и выбрать один из вариантов поддержки. Неравнодушные граждане могут либо пожертвовать денежную сумму, либо принести в пункт прием необходимые вещи. Также помочь бойцам можно, отсканировав QR-код.

Фото Народного фронта

Вклад каждого жителя страны принесет тепло и будет способствовать созданию настоящего праздничного настроения там, где это особенно важно — на линии боевого соприкосновения.

В прошлом году благодаря активному участию россиян в акции удалось собрать более 100 миллионов рублей. На эти средства закупили и доставили на передовую более 50 автомобилей, 100 квадрокоптеров, 250 прицелов, тепловизоры, мобильные бани и противодронные ружья. Кроме того, бойцы СВО получили необходимые медицинские препараты, одежду и сладкие подарки к Новому году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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