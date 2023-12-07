07 декабря 2023, 14:36
Движение «Народный фронт» запустило специальный новогодний сбор помощи «Все для Победы!»
Движение «Народный фронт» под девизом «Все для Победы!» запустило «Новогодний» сбор помощи. Все неравнодушные россияне могут пожертвовать средства, на которые закупят необходимые для фронта тепловые пушки, печки и другие вещи. Все это поможет бойцам согреться предстоящей зимой.
Стать участником президентского движения может любой желающий. Для этого необходимо перейти на сайт «Все для Победы! » и выбрать один из вариантов поддержки. Неравнодушные граждане могут либо пожертвовать денежную сумму, либо принести в пункт прием необходимые вещи. Также помочь бойцам можно, отсканировав QR-код.
Вклад каждого жителя страны принесет тепло и будет способствовать созданию настоящего праздничного настроения там, где это особенно важно — на линии боевого соприкосновения.
В прошлом году благодаря активному участию россиян в акции удалось собрать более 100 миллионов рублей. На эти средства закупили и доставили на передовую более 50 автомобилей, 100 квадрокоптеров, 250 прицелов, тепловизоры, мобильные бани и противодронные ружья. Кроме того, бойцы СВО получили необходимые медицинские препараты, одежду и сладкие подарки к Новому году.
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