Общество 01 августа 2023, 18:06 Народный фронт получил от таможни Москвы более 16 тысяч пар обуви для новых регионов Народный фронт передаст в новые регионы партию конфискованной обуви от московской таможни © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Московская таможня передала Народному фронту более 16 тысяч пар конфискованной женской и детской обуви. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Гуманитарный груз общей стоимостью шесть миллионов рублей передадут ученикам и сотрудникам детских садов и школ в ЛНР и ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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Обувь конфисковали из-за нарушения таможенного законодательства. Она стала федеральной собственностью по решению суда. Ее качество и безопасность подтвердили специальные проверки.

Ранее Народный фронт открыл срочный сбор для участников спецоперации ко Дню ВДВ. На собранные деньги представители движения подарят десантникам беспилотники, антидроновые ружья, средства связи, тепловизионные прицелы.