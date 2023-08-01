01 августа 2023, 18:06
Народный фронт получил от таможни Москвы более 16 тысяч пар обуви для новых регионов
Народный фронт передаст в новые регионы партию конфискованной обуви от московской таможни
Московская таможня передала Народному фронту более 16 тысяч пар конфискованной женской и детской обуви. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.
Гуманитарный груз общей стоимостью шесть миллионов рублей передадут ученикам и сотрудникам детских садов и школ в ЛНР и ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
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Обувь конфисковали из-за нарушения таможенного законодательства. Она стала федеральной собственностью по решению суда. Ее качество и безопасность подтвердили специальные проверки.
Ранее Народный фронт открыл срочный сбор для участников спецоперации ко Дню ВДВ. На собранные деньги представители движения подарят десантникам беспилотники, антидроновые ружья, средства связи, тепловизионные прицелы.
Таможня
Москва 2023
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