Общество 22 ноября 2022, 12:53 Народный фронт передал Донбассу УАЗ от блокадников Блокадники передали бойцам ЛНР УАЗ и письма от школьников

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Народный фронт привез в Донбасс для военных УАЗ-«буханку» и пять генераторов. Их купили на средства, которые передали блокадники в рамках проекта «Все для победы!». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Генераторы и УАЗ получили бойцы одного из военных подразделений ЛНР. Машина предназначена для перевозки военных, в том числе раненых. Подарки для военных удалось приобрести за счет пожертвования Московской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны — жителей блокадного Ленинграда.

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«Ее представители решили внести свой вклад и поддержать военнослужащих, находящихся в Донбассе», — отметили в Народном фронте.

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Также блокадники передали Донбассу книги и письма от школьников, с которыми встречаются во время патриотических уроков.

«Мы многое пережили в блокадном Ленинграде, но мы можем еще много пользы принести своей Родине и ее нынешним героям», — заявила блокадница Эльза Штабская.

Еще одна петербурженка — Людмила Гречухина — три недели назад проводила на фронт внука, он отправился на передовую в рамках мобилизации. Теперь пожилая женщина смотрит новости и думает, как у него дела.

Пенсионерка напомнила, что в годы блокады Ленинграду помогала вся страна. Теперь долг россиян — «помочь всем уголкам нашей Родины, которые находятся в опасности».