Общество 11 апреля 2023, 16:42 Народный фронт открыл сбор к годовщине проекта «Все для победы!» РИА «Новости»

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Народный фронт совместно с журналистами известных российских СМИ и военными корреспондентами открыл новый сбор, посвященный годовщине проекта «Все для победы!». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Организаторы президентского движения рассчитывают с помощью поддержки жителей России обеспечить свыше 50 воинских подразделений, доставить бойцам 2500 рюкзаков с тепловизорами, рожками для автоматов, обвесами, зарядными устройствами, маскировочными сетями, тентами, перископами и другими нужными вещами.

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Впервые представители Народного фронта встретились с журналистами и военными корреспондентами в конце мая 2022 года в Ростове-на-Дону.

Участники встречи решили, что бойцам в зоне специальной операции необходима системная общественная поддержка, после чего 7 июня взял старт проект «Все для победы», благодаря которому организаторы собрали уже свыше шести миллиардов рублей.

Кураторы сборов держат связь с военнослужащими, узнают обо всем, что им необходимо на линии фронта. Также они помогают бойцам своими выступлениями, постами в социальных сетях и репортажами, донося до всей страны информацию о нуждах военных.

Чтобы принять участие в сборе, нужно перейти по ссылке.