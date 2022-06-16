Народный фронт и «Здоровое Отечество» возведут в Донбассе 100 спортплощадок

Народный фронт и общественное движение «Здоровое Отечество» заключат с властями Донецкой и Луганской народных республик соглашения о сотрудничестве. Они возведут для жителей Донбасса 100 новых спортивных площадок.

Специалисты уже побывали на месте, осмотрели объекты инфраструктуры, встретились с представителями власти и общественности. Они убедились, что спортивные площадки в городах Донбасса разрушены, у администрации нет возможности восстанавливать их и содержать.

При поддержке общественников будет построено по 50 детских игровых и спортивных площадок в ЛНР и ДНР. Сотрудничество также предполагает создание комфортной городской среды, популяризацию физкультуры и спорта.

Подписание соглашений состоится 17 июня на стенде «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом» на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе Народного фронта.