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    16 июня 2022, 14:16

    Народный фронт и «Здоровое Отечество» возведут в Донбассе 100 спортплощадок

    Российские общественники возведут в Донбассе 100 спортплощадок

    Дарья Новая, Екатерина Виславская

    Народный фронт и общественное движение «Здоровое Отечество» заключат с властями Донецкой и Луганской народных республик соглашения о сотрудничестве. Они возведут для жителей Донбасса 100 новых спортивных площадок.

    Народный фронт и «Здоровое Отечество» возведут в Донбассе 100 спортплощадок

    Специалисты уже побывали на месте, осмотрели объекты инфраструктуры, встретились с представителями власти и общественности. Они убедились, что спортивные площадки в городах Донбасса разрушены, у администрации нет возможности восстанавливать их и содержать.

    При поддержке общественников будет построено по 50 детских игровых и спортивных площадок в ЛНР и ДНР. Сотрудничество также предполагает создание комфортной городской среды, популяризацию физкультуры и спорта.

    Подписание соглашений состоится 17 июня на стенде «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом» на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе Народного фронта.