Народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий умер на 96-м году жизни

В норвежском Тронхейме скончался народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий. Его не стало в возрасте 95 лет.

О смерти актера театра и кино в Facebook сообщила его дочь актриса Ирина Конопацкая. Народного артиста не стало 8 марта.

«Мой папа, <…> поздравив нас с дочкой с наступающим женским днем 7 марта, 8 взял…и ушел», — рассказала она.

Причину смерти 95-летнего артиста Конопацкая не назвала. По данным РИА «Новости», в последние годы актер жил в норвежском городе Тронхейме.

За 60-летнюю карьеру в театре и кино Конопацкий сыграл множество ролей в фильмах и на сцене. Он был занят в спектаклях «Дело», «Хождение по мукам», «Совесть», «Хочу верить», «Забыть Герострата» и других постановках.

Киноаудитория знает Конопацкого по лентам «713-й просит посадку», «Иду на грозу», «Начальник Чукотки», «Мятежная застава», «Ход белой королевы», «Рожденная революцией», «Не болит голова у дятла», «Лень солнца и дождя», «Время летать» и другим.