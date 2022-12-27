Общество 27 декабря 2022, 16:14 Народный артист России Ильин поделился воспоминаниями о совместной работе с Бодровым-младшим

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Советский и российский киноактер, кинорежиссер и сценарист Сергей Бодров младший родился 27 декабря 1971 года. В день рождения всеми любимого артиста воспоминаниями о совместной работе с ним поделился народный артист России Владимир Ильин в беседе с РИА ФАН.

Ильин отметил, что момент личного знакомства с Бодровым он хранит в своей памяти на протяжении всей жизни, это воспоминание является для него одним из самых дорогих.

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Вся семья народного артиста Ильина почитает и любит Бодрова за талант и простоту. Актеры вместе принимали участие в съемках кинокартины «Стрингер». По словам Ильина, Бодров-младший запомнился ему как очень целеустремленный человек.

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Сергей Бодров-младший погиб при сходе лавины в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года.