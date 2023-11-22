22 ноября 2023, 14:00
Народный артист России Георгий Штиль признался, что рад возрождению футбольного турнира между актерами и журналистами
Актер БДТ имени Г. А. Товстоногова, народный артист России Георгий Штиль в беседе с «Петербургским дневником»признался, что рад возрождению футбольного турнира между актерами и журналистами.
Он вспомнил, как участвовал в матчах между командой своего театра и командой газеты «Вечерний Ленинград».
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«За нашу команду еще играли Олег Борисов, Всеволод Кузнецов, Леня Неведомский. За „Вечерку“ играл Валя Семенов в воротах, иногда за них выходил комментатор Гена Орлов», — вспоминает артист.
Несмотря на положительное отношение к подобным турнирам, Штиль добавил, что сам не сможет выйти на поле в силу своего возраста.
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