Эксклюзив 25 апреля 2023, 12:48 Народный артист России Богачев скончался на 79-м году жизни Театр имени Товстоногова сообщил о смерти артиста Богачева в возрасте 78 лет Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Народный артист России, актер Большого драматического театра имени Товстоногова Геннадий Богачев умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Последнее время Богачев боролся с тяжелой болезнью.

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«Для нашего театра это очень печальное известие. Приносим своим искрение соболезнования близким и родным Геннадия Петровича, а также всем, кто его знал», — указали в публикации.

Пресс-служба театра отметила, что коллеги по цеху и друзья всегда называли артиста «настоящим русским мужиком», с которым нестрашно пойти в разведку.

Одними из самых известных театральных работ актера были роли в постановках «На дне», «Волки и овцы», «Ревизор», «Пиквикский клуб» и «Ханума».

Кроме того, широкую известность Богачеву принесли работы в популярных кинокартинах «Мастер и Маргарита», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности» и «Отпуск в сентябре».

Актер Василий Ливанов, работавший с Богачевым над «Шерлоком», сказал «360», что на съемках эпизодов ему не удалось плотно пообщаться с коллегой.

«Вы знаете, это был кратковременный эпизод. Царство небесное, что я еще могу сказать», — коротко прокомментировал он смерть артиста.

Богачев известен и по работе в дубляже: его голосом в России говорили Мэл Гибсон, Роберт Де Ниро и Ричард Гир.