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    12 марта 2021, 21:15

    Народный артист предложил выдавать материнский капитал за третьего ребенка

    Алена Макаренко

    Многодетные семьи нуждаются в поддержке государства. Одной из мер мог бы стать материнский капитал за третьего ребенка. Так считает народный артист Дмитрий Певцов, его слова привел сайт Infox.

    Народный артист предложил выдавать материнский капитал за третьего ребенка

    «Весна у меня всегда начинается правильно — с улыбки любимой жены и множества концертов для прекрасных женщин. Полтора часа искренних песен, от Высоцкого до романсов из известных кинофильмов, душевных стихов и добрых шуток растопят сердце каждой женщины», — заявил он после концерта.

    Однако за этой праздничной суетой Певцов научился видеть главное — концертов и поздравлений мало для счастья. По словам музыканта, многодетным семьям нужна действенная поддержка со стороны государства.

    «На концертах я делюсь своей душой, своим сердцем — как правило, весь зал подпевает, смеется над шутками. Но после праздничного вечера женщины идут домой, а там их встречают ежедневные хлопоты…» — добавил певцов.

    Он предложил в качестве одной из мер поддержки материнский капитал за третьего ребенка. Многодетные семьи очень дружны, заявил народный артист. Такие семьи — пример для многих, кто еще не решился родить ребенка. Певцов считает нормальной семью ту, в которой воспитывается как минимум трое детей. Материнский капитал на третьего ребенка поможет накормить несовершеннолетних и начать решать жилищный вопрос.