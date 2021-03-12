Народный артист предложил выдавать материнский капитал за третьего ребенка

Многодетные семьи нуждаются в поддержке государства. Одной из мер мог бы стать материнский капитал за третьего ребенка. Так считает народный артист Дмитрий Певцов, его слова привел сайт Infox.

«Весна у меня всегда начинается правильно — с улыбки любимой жены и множества концертов для прекрасных женщин. Полтора часа искренних песен, от Высоцкого до романсов из известных кинофильмов, душевных стихов и добрых шуток растопят сердце каждой женщины», — заявил он после концерта.

Однако за этой праздничной суетой Певцов научился видеть главное — концертов и поздравлений мало для счастья. По словам музыканта, многодетным семьям нужна действенная поддержка со стороны государства.

«На концертах я делюсь своей душой, своим сердцем — как правило, весь зал подпевает, смеется над шутками. Но после праздничного вечера женщины идут домой, а там их встречают ежедневные хлопоты…» — добавил певцов.

Он предложил в качестве одной из мер поддержки материнский капитал за третьего ребенка. Многодетные семьи очень дружны, заявил народный артист. Такие семьи — пример для многих, кто еще не решился родить ребенка. Певцов считает нормальной семью ту, в которой воспитывается как минимум трое детей. Материнский капитал на третьего ребенка поможет накормить несовершеннолетних и начать решать жилищный вопрос.