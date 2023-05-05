Общество 05 мая 2023, 13:21 «Народные новости»: розмарин на участке избавит от комаров

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Наступает дачный сезон, и вместе с ним и время комаров. Избавиться от этих назойливых насекомых можно не только с помощью покупных репеллентов, но и естественным способом. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на Sante.

Как стало известно, комары очень не любят розмарин. Если высадить его на участке, кровососущих на нем станет в разы меньше. Как добавил «МК в Питере», лучше сажать его дендрированную почву и с низким содержанием органических веществ.

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