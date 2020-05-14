Народные художественные промыслы Нижегородской области признали пострадавшими от коронавируса

Нижегородская область потребовала признать сферу народных промыслов пострадавшей от эпидемии. Правительство России поддержало инициативу.

Благодаря этому региональная экономика не пострадает, объяснил губернатор Глеб Никитин. Народные художественные промыслы зависят от туристической сферы, которая в свою очередь сейчас признана наиболее пострадавшей от коронавируса.

Мастерские в Нижегородской области не работают почти три месяца. Спроса на сувениры не стоит ждать еще долгое время.

«Наша область является лидером среди регионов России по количеству сохраненных промыслов. У нас действует 22 уникальных предприятия, работающих в этой сфере», — сказал Никитин.

Сувениры не относятся к предметам первой необходимости, отметил глава региона. Тем не менее они имеют особую ценность для местной экономики.

«Мы приложим все усилия, чтобы сохранить наше национальное достояние», — добавил губернатор.

«Хохломская роспись» и «Павловский завод художественных металлоизделий» попали в федеральный список предприятий, являющихся системообразующими. Поддержка на уровне власти подразумевает безвозмездную помощь на выплату зарплат, беспроцентные кредиты, отсрочки по налогам, льготные займы.