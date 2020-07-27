Народную обсерваторию в Парке Горького ждет реставрация

Закрытая более полутора лет обсерватория в Парке Горького не откроется в этом году. Ее ждет комплексная реставрация, первая с начала постройки здания.

Здание располагается по адресу: Крымский Вал, дом 9, строение 5. Всего в нем два этажа, оно построено из кирпича. Беседка представляет собой ротонду с двумя симметричными лестницами.

Алексей Емельянов, руководитель столичного Департамента культурного наследия, заявил, что часть несущих конструкций находится в аварийном состоянии. Во время реставрации исторический облик здания будет сохранен.

Предполагается, что специалисты обновят напольные покрытия из дерева и керамогранита, а на стенах восстановят штукатурный и красочный слои.