Адабашьян оценил слова Хаматовой о звании народной артистки РФ

Режиссер и актер Александр Адабашьян обсудил с «МК» слова коллеги Чулпан Хаматовой о том, что она никогда серьезно не относилась к званию народной артистки России и готова расстаться с ним, если это придется сделать.

«Пока она жила здесь, звание ее не тяготило, но сейчас ей, видимо, стало стыдно за то, что она это звание имеет», — цитирует Адабашьяна «Экономика Сегодня».

Певец Юрий Лоза заметил, что артисты отказываются от наград и в других странах, не только в одной России.

«Ну она в Латвии что-то там сказала. Что-то изменилось в нашей жизни? Нет», — добавил Лоза.