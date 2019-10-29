Роскосмос рассказал о Дне народного единства на МКС

«У космонавтов в этот день будет выходной», — приводит агентство слова своего собеседника.

Российские космонавты наденут американские скафандры Подробнее

Как правило космонавты редко могут выйти на полноценный выходной так как на орбите очень заняты работой. Например, во время майских праздников у Олега Кононенкова и Алексея Овчинина, которые в тот период находились на МКС, выходной был только 9 мая.

Еще немного времени для отдыха и общения с семьей космонавтам было отведено 4 и 5 мая. Кроме того, российский экипаж провел за работой и День космонавтики — 12 апреля.

Космонавт Александр Скворцов прибыл на МКС вместе с астронавтом NASA Эндрю Морганом и астронавтом Европейского космического агентства (ЕКА) итальянцем Лукой Пармитано на корабле «Союз МС-13». Олег Скрипочка прибыл на станцию вместе с американкой Джессикой Меир и первым в истории астронавтом ОАЭ Хаззой аль-Мансури, который 3 октября уже вернулся на Землю.