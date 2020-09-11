«Народное паломничество» началось к Ефремову: люди несут передачи и письма

Москвичи начали «паломничество» к СИЗО, где сидит Михаил Ефремов. Осужденному актеру несут письма, продукты и даже пироги.

«Сотрудники изолятора говорят, что к Ефремову началось паломничество, простые люди несут передачи, одна бабушка принесла пирог собственного приготовления», — рассказал RТ член ОНК Георгий Иванов, который посетил актера в СИЗО.

Передачи Ефремову больше не принимают, потому что всего за несколько дней он исчерпал установленный лимит в 30 килограммов. Теперь актер просит передать поклонникам, что больше ни в чем не нуждается. И обещает ответить на все письма, которых Ефремов получил уже более 100 штук.

Также Иванов рассказал, что актера перевели в обычную камеру. Раньше он находился в карантинной. Теперь у Ефремова есть соседи: двое мужчин. По словам актера, один осужден по статье, связанной с наркотиками, а второй по делу о строительстве. Ефремов уже наладил с ними отличные отношения, как он сам признался.

К самой камере у актера также нет претензий. Там есть холодильник и телевизор. Кроме того, на прогулках он играет с сокамерниками в настольный теннис: во дворе стоит специальный стол для этого.

Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП и осудили на восемь лет колонии. Его защитника — Эльмана Пашаева — теперь могут лишить адвокатской лицензии. 18 сентября Совет адвокатской палаты Северной Осетии планирует рассмотреть дисциплинарное дело в отношении Пашаева.