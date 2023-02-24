Общество 24 февраля 2023, 16:03 «Народ поднимет тебя на вилы». Пригожин резко ответил губернатору Куйвашеву Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: вокруг губернатора Куйвашева либеральные и ЛГБТ-скандалы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бизнесмен, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на критику со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Предприниматель упрекнул главу региона в том, что он обратился к нему на ты. Пригожин назвал Куйвашева бюрократом, из-за которого страна находится в трудном положении.

Реклама

«Сталин таких, как ты и [губернатор Петербурга Александр] Беглов, попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придем. Уверен, что не за горами время, когда народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы тебя и таких, как ты», — заявил основатель ЧВК.

Реклама

По его словам, вокруг губернатора происходят «сплошные либеральные и ЛГБТ-скандалы». А любой вагнеровец, приехавший из свердловской колонии, может лучше управлять регионом, чем Куйвашев, высказался Пригожин. Также он заверил, что перестал быть бизнесменом после начала спецоперации и полностью посвятил свою жизнь руководству ЧВК.

«А ты, как многие трусы-бюрократы, остался сидеть в теплом кабинете, тратя блага народа, который тебя содержит», — сказал основатель группы.

Он также предложил Куйвашеву отправиться на фронт или замолчать.

Днем 24 февраля глава региона в беседе с URA.RU призвал Пригожина не вмешиваться в политику. Куйвашев отметил, что страна «далеко не уедет», если каждый бизнесмен будет пытаться управлять государством.