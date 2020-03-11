Наркоторговцы намеревались поставлять в Россию растворенный в роме кокаин

По данным издания, контрабандисты придумали оригинальный способ переправки кокаина из Доминиканской республики в Россию.

«Русская планета» рассказала, что они растворили наркотик в спиртосодержащей жидкости, так как она не изменяет свойств и качеств кокаина, а затем разлили в бутылки из-под рома.

Преступники намеревались выпаривать кокаин для последующей продажи. Их задержали в аэропорту Пулково во время досмотра багажа. Двух контрабандистов приговорили к тюремным срокам. Их предполагаемого соучастника присяжные оправдали.