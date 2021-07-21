Наркоторговца задержали в Пермском крае

Полиция Пермского края обнаружила у наркодилера пять килограммов психотропных веществ. Тайник с наркотиками был запрятан в подвале дома у знакомых злоумышленника. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на сайт ГУ МВД по Пермскому краю.

На мужчину завели уголовное дело за покушение на сбыт запрещенных веществ. Наркоторговец дал признательные показания. Меру пресечения после выяснения подробностей изберет суд. Также известно, что ранее правоохранители задержали троих участников этой же группировки. Двое злоумышленников были закладчиками, а 24-летняя девушка являлась их соучастницей.