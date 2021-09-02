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    02 сентября 2021, 15:59

    Наркоторговца осудили в Омске на 13 лет колонии

    Редакция сайта 360°

    В Омске перед судом предстал мужчина, которого обвинили в сбыте наркотиков. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ.

    Подсудимый раскладывал наркотики по пакетам с целью дальнейшей продажи, но был задержан в ходе перевозки запрещенных веществ. При досмотре у него нашли свыше пяти килограммов героина.

    Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он заплатит штраф в размере 600 тысяч рублей.