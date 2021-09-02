Наркоторговца осудили в Омске на 13 лет колонии

В Омске перед судом предстал мужчина, которого обвинили в сбыте наркотиков. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Подсудимый раскладывал наркотики по пакетам с целью дальнейшей продажи, но был задержан в ходе перевозки запрещенных веществ. При досмотре у него нашли свыше пяти килограммов героина.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он заплатит штраф в размере 600 тысяч рублей.