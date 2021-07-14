Наркоторговлю пресекли в Севастополе

Сотрудникам МВД удалось пресечь оптовую торговлю наркотиками в Севастополе. В настоящий момент задержаны три человека. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

У жительницы полуострова изъяли 30 свёртков с кристаллическим веществом. Женщина хотела распространить наркотики с помощью закладок. Уточняется, что действия всех трех задержанных координировались одним и тем же анонимным администратором с помощью интернета. Всех задержанных заключили под стражу, следствие продолжается.