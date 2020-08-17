Наркотики нашли в крови отца, вертевшего младенца за ногу в Сочи

Мужчина размахивал двухмесячным ребенком, держа его за ногу. В итоге родителей девочки арестовала сочинская полиция, а экспертиза подтвердила наличие наркотиков в крови отца младенца.

Родителей ребенка арестовали на 10 суток, так как они отказались подчиниться полицейским и начали сопротивляться. Ребенка у них забрали и отвезли в больницу, сообщил портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу УВД по Сочи. Отца девочки проверили на наркотики, которые оказались в его крови.

Ранее в Сети появился ролик, где мужчина размахивал ребенком из стороны в сторону. Под видео сразу же набралось около 30 тысяч комментариев. Пользователи требовали, чтобы родителей наказали за жестокое обращение с новорожденной.

В ситуации начали разбираться полицейские, сотрудники СК и Генпрокуратуры. Выяснилось, что на кадры попал 35-летний отец малышки, который приехал в Сочи из Москвы. Мать ребенка — 27-летняя уроженка Белгорода. По словам мужчины, на видео он занимался воспитанием дочери. Сейчас девочка находится под присмотром врачей. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки.