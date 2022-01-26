Наркотики нашли в анализах покойного националиста Просвирнина

Результаты анализа мочи покойного националиста и основателя издания «Спутник и Погром»* Егора Просвирнина показали наличие в его организме наркотических средств. Адвокат погибшего журналиста не смог подтвердить появившуюся в СМИ информацию.

У Просвирнина, написал Telegram-канал Baza, выявили следы кокаина и МДМА. В крови судмедэксперты их не нашли, но в моче остатки психоактивных веществ сохраняются дольше.

Представляющий интересы семьи погибшего журналиста адвокат Матвей Цзен заявил ТАСС, что общался со следователем накануне.

«Экспертиза после смерти Просвирнина еще не завершена, так что подтвердить распространенные в Telegram-каналах сведения об обнаружении в моче и крови Просвирнина наркотических веществ я не могу», — сказал адвокат.

Проверку по факту смерти националиста должны были завершить 27 января, но сроки продлили. По словам Цзена, как раз из-за не завершенной экспертизы.

Егора Просвирнина нашли мертвым 27 декабря рядом с домом на Тверском бульваре. Он выпал из окна съемной квартиры с высоты четвертого этажа. В руках у 35-летнего мужчины были газовый баллончик и нож. Судмедэкспертиза показала, что перед смертью Просвирнин не пил — алкоголя в его крови не было.

*Издание признано экстремистским и заблокировано Роскомнадзором.