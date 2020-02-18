Наркоманы нового типа появились в России

В России растет количество наркоманов, которые употребляют время от времени и считают, что все у них под контролем. Но сколько веревочке ни виться — финал у всех один: тяжелая зависимость.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на исследование Института социологии РАН, эти люди не состоят на учете у нарколога и в полиции и подсчитать их точное количество сложно. Такие наркоманы уверены, что с ними все будет в порядке. Специалисты утверждают, что через несколько лет у каждого из них наступит тяжелая зависимость.

«Точно выявить процент граждан, контролирующих потребление наркотиков, невозможно. Тем не менее однозначно можно сказать, что их доля увеличивается, несмотря на данные медицинской статистики о снижении заболеваемости наркоманией в стране», — приводит издание слова руководителя сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргариты Поздняковой.

В исследовании говорится, что практически каждый наркоман «выходного дня» начинает с так называемых легких веществ и постепенно переходит на тяжелые психоактивные наркотики. Кроме того, многие из них заявляют, что принимают наркотики, просто чтобы расслабиться и никаких проблем в жизни у них нет.

Ученые установили, что у каждого были или есть проблемы в семье. Опасность такого типа наркомании состоит в том, что у людей формируется ложное ощущение, что никакой опасности наркотики по выходным не представляют.

В декабре 2019 года депутат Госдумы РФ Олег Нилов рассказал, что в парламенте готовят поправки в Уголовный кодекс, согласно которым отказавшихся от лечения наркоманов могут посадить.