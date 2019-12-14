Наркоманов предложили сажать за отказ от лечения

Сейчас по закону суд имеет право направить гражданина с диагнозом «наркомания» на принудительное лечение в закрытый лицензированный реабилитационный центр. Однако некоторые зависимые уклоняются от такого лечения.

Именно для этих нарушителей необходимо ввести уголовную ответственность. Депутат предлагает лишать их свободы на срок от четырех до шести месяцев. Причем идея Нилова заключается в отправке зависимых в «специальные места лишения свободы только для наркоманов». Там осужденные будут отбывать наказание «в жестких условиях», чтобы «пройти переламывание».

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По мнению автора предложения, сразу решится две проблемы. Опасного гражданина изолируют от общества, также ему дадут шанс спасти свою жизнь, уверен парламентарий.

Действующим законодательством установлена административная ответственность за употребление наркотических и психотропных веществ, напомнил руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law firm Александр Иноядов. Наказание предусматривает штраф до пяти тысяч рублей или арест на 15 суток. Если же наркозависимый соглашается пройти специализированное лечение, его освобождают от административной ответственности.