    10 июня 2020, 04:28

    Наркологи оценили новые правила проверки водителей

    Александра Каширина

    Минздрав разработал новый порядок медицинского освидетельствования водителей. Его формулировки допускают, что некоторым водителям придется сдавать дорогостоящий тест CDT. Все будет зависеть от решения врача.
    Наркологи оценили новые правила проверки водителей

    Обновленный свод правил вступит в силу со следующего месяца. Как написала газета «Известия» со ссылкой на президента Независимой наркологической гильдии Руслана Исаева, раньше в правилах прописывалось, что для получения справки водители должны были сдать кровь и мочу для выявления наркотиков и маркера CDT, указывающего на регулярное употребление алкоголя.

    В переизданных правилах было убрано упоминание этого теста. Вместо этого в документе указаны «лабораторные исследования крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя».

    «Прямого указания на CDT нет. Но говорится о тестировании, где оно может применяться. Хотя могут подразумеваться и другие, более дешевые и менее точные маркеры», — пояснил Руслан Исаев.

    Он добавил, что формулировка предполагает, что именно наркологи будут определять, кто должен сдать анализы, в зависимости от того, кого они сочтут «подозрительным».

    Минздрав решил изменить правила еще осенью 2019 года из-за стоимости прохождения комиссии по новым нормам. Ее увеличение спровоцировало огромные очереди в наркологических и психоневрологических диспансерах.