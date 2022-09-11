Названы признаки алкогольной зависимости | 360°

Общество 11 сентября 2022, 07:47 Поделиться Telegram

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Viber Названы признаки алкогольной зависимости Нарколог Шевченко: алкогольную зависимость точно установят внешний осмотр и опрос РИА «Новости»

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Беглого внешнего осмотра специалистом достаточно, чтобы установить у человека алкогольную зависимость. Последующий опрос установит степень болезни. Об этом RT рассказала психиатр, нарколог Ольга Шевченко.

«Бывает так, что еще до расспросов пациента врач понимает причину обращения по хабитусу, то есть по внешним признакам. <…> Так, несомненными признаками алкогольной зависимости будут тремор, „развинченные“ движения, отекшее лицо, покраснение дермы. Если наблюдаются такие проявления, то можно смело говорить о наличии алкогольной зависимости по крайней мере II стадии», — рассказала врач.

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Также важен опрос. В него входят пункты касательно привычек больного: как часто, как много и при каких обстоятельствах он пьет, есть ли похмелье, как он с ним борется, бывают ли потери памяти и так далее.

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Чтобы назначить лечение, нужно взять лабораторные анализы, провести осмотр и опрос. В процессе необходимо наблюдать за динамикой и корректировать лечение, если потребуется.

Ранее Ольга Шевченко рассказала, что алкогольная зависимость начинается с того, что человек выпивает, чтобы справиться со стрессом. И на начальных этапах диагностировать болезнь довольно сложно.

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