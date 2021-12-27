Нарколог заявил, что на 6 продуктов может сработать алкотестер

Нарколог Алексей Казанцев перечислил продукты, на которые может сработать алкотестер. По словам специалиста, к таковым можно отнести квас, безалкогольное пиво, кумыс, спиртосодержащие лекарства, конфеты с алкогольной начинкой, скисшие соки и другие напитки, передала «Вечерняя Москва».

Казанцев рассказал, что квас покажет положительный результат со 100-процентрной вероятностью, однако только с первой продувки. Через 20 минут его уже не будет. Эксперт также порекомендовал отказаться перед поездками от валокордина, валосердина или корвалола. В них содержится противосудорожный препарат фенобарбитал, который запрещен при управлении автомобилем.

Помимо безалкогольного пива, скисшего сока или любого перебродившего напитка, эксперт порекомендовал отказаться от еды, содержащей алкогольную начинку.

«Например, ромовую бабу, которая содержит алкоголь при приготовлении, съесть можно. А вот конфеты с коньяком могут вызвать положительную реакцию, если в больших количествах съесть», — отметил он.

Допустимая погрешность алкотестеров в 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха призвана исключить ложное срабатывание устройства. Эту погрешность стоит оставить, заключил Казанцев.