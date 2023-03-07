Общество 07 марта 2023, 14:46 Нарколог Василий Шуров рассказал о вреде конфет с алкоголем freepik

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Шоколадные конфеты с алкоголем — это не самый лучший презент, так как подобный десерт бьет по организму с удвоенной силой. Об этом радиостанции Sputnik рассказал врач психиатр-нарколог Василий Шуров.

Он отметил, что перед Международным женским днем на прилавках появляется множество всевозможных конфет. В том числе с алкогольной начинкой, например, с ликером или коньяком. Но лучше избегать такого десерта, потому что он может навредить организму.

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«Это будет двойной удар для дофаминовой системы: за счет этанола и за счет быстрых сахаров. Конечно, опьянение от таких конфет — это казуистика, это все-таки надо очень много съесть. Но при этом были прецеденты, когда человек съел конфету, сел за руль, его остановили сотрудники ГИБДД, и тест показал наличие алкоголя в крови», — отметил Василий Шуров.

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Он также подчеркнул, что у людей, у которых в прошлом были проблемы с алкоголем, такие конфеты могут вызвать рецидив. Потому что нет допустимой дозы алкоголя, разрешенной для зависимых. По словам врача, за одной конфетой могут последовать еще три, а потом и бокал вина, чтобы все запить.

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