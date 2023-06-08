08 июня 2023, 17:29
Нарколог Уткин: воздействию токсичного алкоголя наиболее подвержены бедные слои общества
Отравления алкоголем со смертельным исходом чаще всего встречаются среди населения с низким доходом. Об этом сообщил доцент кафедры психиатрии и наркологии Сергей Уткин в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам специалиста, именно бедные слои общества чаще всего покупают «гаражный» алкоголь и суррогаты. Эти люди наиболее подвержены токсичному воздействию поддельных напитков.
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При этом нарколог отметил, что в последние годы в России наблюдается снижение числа пациентов с алкогольной зависимостью.
Алкоголь
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