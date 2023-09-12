12 сентября 2023, 17:17
Нарколог Тарасов: с каждым человеком, страдающим алкоголизмом, необходимо работать индивидуально
Каждому зависимому от алкоголя человеку при лечении требуется индивидуальный подход. Об этом сообщил психиатр-нарколог министерства здравоохранения Нижегородской области Валерий Тарасов агентству «Время Н».
По словам специалиста, универсальных советов для страдающих алкоголизмом пациентов быть не может. Никакие сокращения потребления спиртного не помогут справиться с зависимостью, в таких случаях необходим полный отказ от алкоголя.
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Врач отметил, что в Нижегородской области число состоящих на учете зависимых снизилось на 25% за последние 10 лет.
Алкоголь
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