Общество 27 декабря 2023, 14:33 Нарколог Стукалова: даже у здоровых людей может возникнуть синдром праздничного сердца

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Синдром праздничного сердца — аритмии, возникающие на фоне употребления спиртного. С таким состоянием может столкнуться даже здоровый человек. Об этом рассказала психиатр-нарколог Екатерина Стукалова в беседе с сайтом «Доктор Питер».

По ее словам, самый распространенный вариант — мерцательная аритмия, которая характеризуется более быстрым сокращением верхних отделов сердца.

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К основным симптомам недуга врач отнесла учащенное сердцебиение, спутанность сознания, одышку и боли в груди. Развитие синдрома связано с увеличением количества алкоголя, добавил 7Дней.