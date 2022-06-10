Нарколог Стеценко рассказал, сколько литров пива в день можно пить без последствий для здоровья

Врач-нарколог Олег Стеценко рассказал россиянам, какое количество пива в день считается нормой и не принесет вреда для организма. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, люди в Древнем Египте на протяжении дня пили этот напиток и при этом оставались здоровыми.

«Вообще человек в течении дня безопасно для здоровья может выпить до пяти литров пива. Приведу пример: в Древнем Египте, и это уже подтверждено, рабочие весь день пили пиво и ничего им не было, так как в то время легче было насмерть отравиться обычной водой», — сообщил нарколог.

Специалист добавил, что необходимо параллельно с пивом употреблять и обычную воду.

«А так, если говорить о нормах, то это в районе нескольких литров в течении двух часов для взрослого человека. Но тут надо следить за обезвоживанием, так как пиво имеет особенность выводить из организма больше жидкости, чем собственно само поставляет в организм. Хочу отдельно отметить, что чрезмерное употребление любых видов алкоголя вредит вашему здоровью», — заключил медик.