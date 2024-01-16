Общество 16 января 2024, 11:58 Нарколог Шуров предупредил, что женщины способны долго скрывать алкоголизм

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Врач-нарколог Василий Шуров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что женщины способны долго скрывать алкоголизм, поскольку эту пагубную привычку общество им не прощает.

Однако проблема может стать очевидной, когда заболевание сильно запущено. Женщины тяжело воспринимают критику и злые шутки, поэтому долго не показывают своей привязанности к спиртному.

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«Психотерапия и специальные препараты, в запущенных случаях реабилитационная программа, иногда длительная. Мозги одинаковые у женщин и у мужчин, а алкоголизм — это болезнь мозга в первую очередь», — сообщил медик.