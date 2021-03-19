Нарколог рассказал, с чем противопоказано пить алкоголь

Сладкая газировка только усилит вредное воздействие спиртного. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач — психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Смешивание алкоголя со сладкой газировкой приведет к быстрому опьянению и спровоцирует головную боль. Врач посоветовал заменить сладкие напитки на простую воду: нужно делать хотя бы один глоток жидкости после каждого бокала спиртного.

Алкоголь обезвоживает человеческий организм, выводит калий, натрий, магний и кальций, добавил врач.

Еще одним вариантом замены сладкой газировки может быть лед. Если добавить его в бокал со спиртным, то концентрация алкоголя снизится.

Нарколог отметил, самый эффективный способ избавиться от вредного воздействия спиртных напитков — не употреблять их.

Решить проблему алкоголизма в России можно при помощи увеличения цен на алкоголь и ограничения времени его продажи, заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Также он считает, что снижению употребления спиртного среди россиян поможет повышение возраста продажи алкоголя до 21 года. При этом алкогольные напитки должны продаваться исключительно в специализированных супермаркетах.