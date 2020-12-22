Нарколог рассказал о поведении Легкоступовой и ее мужа в нарколечебнице

По его словам, артистка попала в медучреждение в марте 2020 года. Ее супруг регулярно обследовался там на протяжении десяти лет, утверждает собеседник издания.

«Как таковое лечение он не проходил, интересовался только снятием абстинентного синдрома. Проще говоря, услугами по выводу из запоя», — заявил специалист.

Он охарактеризовал поведение Фирсова как подозрительное и добавил, что у мужа и жены была «какая-то нездоровая одержимость друг другом». Легкоступова якобы жаловалась на головокружение и сильные головные боли. Врачи также зафиксировали у певицы множественные гематомы на руках и ногах.

«Со слов Валентины и Юрия, травмы она якобы получила, упав с эскалатора в аэропорту», — рассказал доктор и подчеркнул, что в клинике тогда все поверили в эту историю.

Ранее вдовец Легкоступовой заявил о намерении получить наследство. Он хочет забрать себе деньги, имущество, и интеллектуальную собственность артистки.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. Ее и Фирсова нашли в их московской квартире пьяными 7 августа. Артистку экстренно госпитализировали и прооперировали. У нее были многочисленные травмы и синяки. По факту смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» открыто уголовное дело.