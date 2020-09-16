Нарколог рассказал, как рост цен на сигареты влияет на курильщиков

Эксперт опроверг данные Минздрава о росте цены как главном факторе отказа от никотина. Он назвал его второстепенным в принятии решения. Обычно вопрос денег становится дополнительным мотивом, но не основным. Ковтун заметил, что повышение цен может в какой-то степени помочь бросить курить тем, кто уже думал об этом.

Первостепенной причиной отказа от сигарет становится острая проблема со здоровьем, уверен психиатр.

«Либо это сердечно-сосудистое заболевание, инфаркт, варикозная болезнь, либо легочное заболевания — бронхиальная астма, бронхиты хронические с дыхательной недостаточностью, вот это признаки заболевания, которые явно человека заставляют задумываться. Остальные медицинские проблемы влияют поскольку-постольку на решение бросить курить», — пояснил нарколог.