Общество 22 декабря 2023, 11:42 Нарколог Поликарпов: привычка опохмеляться вредит организму и может привести к зависимости

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Улучшение состояния после того, как человек опохмелился, является лишь субъективным ощущением. На самом деле организму нужны отдых, вода или специальные капельницы. Об этом сообщил психиатр-нарколог Александр Поликарпов в беседе с «Газетой.ru».

Он напомнил, что тошнота, слабость и головная боль после большого количества спиртного указывают на интоксикацию. Дополнительная порция алкоголя не упростит процесс очищения. Работа сердца и сосудов также не будет восстановлена, пояснил врач.

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Эксперт отметил, что такой способ может привести к появлению зависимости. Вредная привычка формируется постепенно и незаметно для больного, добавил «ФедералПресс».